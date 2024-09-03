中評關注：賴提名大法官用自己人　無說服力

賴清德提名的“司法院正副院長”與大法官被提名人，被在野黨認為是政治酬庸。（照片：府方資料照） 中評社台北9月3日電（記者 黃筱筠）“總統府”上週五公布“司法院”正副院長”與大法官提名人名單，其中被視為“政治變色龍”的賴清德競選總主委姚立明，被提名為“司法院副院長”人選。這個名單上週因為台灣民眾黨主席柯文哲遭到檢調搜索與聲請羈押，沒有被外界用放大鏡檢視。藍營昨天召開記者會痛批是政治酬庸後，再度引起討論。



這也再度凸顯賴清德不管職位適不適任，只用自己人的心態，就像日前用毫無交通背景的前“行政院”發言人陳世凱接任“交通部長”一職一樣。但不管外界如何批評，賴清德心意已定誰都無法改變。



大法官過去在社會上地位崇高，過去執政者就算想提名自己人，也不敢這麼明目張膽，還是會提名有法律聲望的法界人士，但可能意識形態上會呈現支持執政黨的傾向。就像現任大法官朱富美被認為與“監察院長”陳菊關係密切，但朱富美至少檢察官出身，法學博士背景；現任大法官尤伯祥參與太陽花學運，被蔡英文提名時，也被質疑是討好太陽花世代，但尤伯祥也是律師出身，曾任台北律師公會理事長。



賴清德提名姚立明跟法律關係，就是學歷是比勒費爾德大學法學博士，姚後來多是政治經歷。包括曾任新黨“立委”，加入倒扁紅衫軍，後又轉為柯文哲競選台北市長競選總幹事，柯當選後姚夫人楊芳玲接任台北市法務局局長，還曾公開說柯文哲不會加入民進黨，痛罵民進黨是垃圾。蔡英文任內還提名楊芳玲擔任“監察委員”，後來姚立明也跟柯文哲鬧翻，今年大選時加入賴清德競選團隊，在記者會上常指出當時賴清德大選對手柯文哲的缺點。

