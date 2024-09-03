中評社全程報導：千萬分之一的機會柯辦到了

柯文哲2日凌晨獲無保請回後，在北院外向小草發表簡短談話。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北9月3日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲與前台北市副市長彭振聲遭控涉入台北京華城容積率弊案，8月31日經北檢聲押禁見，9月2日凌晨3時15分台北地院作出裁定，柯無保請回，彭則被收押禁見，北檢和彭的律師都將提出抗告。柯在被外界幾乎一面倒認為“押定了”的質疑聲中，驚濤駭浪地度過70小時，在京華城案第一波法律攻防中，暫時全身而退。



從8月30日清晨檢廉拂曉出擊搜索柯文哲的住家開始，一連串的法律攻防，戲劇張力之高，占據台灣各大媒體版面，就連海外媒體都相當關心。因為柯是否涉案，攸關台灣第三勢力的存亡。而柯在8月31日下午6時遭台北地檢署聲押禁見後，將整起事態拉升到最高峰，當時外界幾乎一面倒認為柯文哲應該是被“押定了”。



柯文哲從遭北檢聲押禁見到被解送到台北地院就花了4.5小時。但北檢和北院明明就在同一棟大樓內，為何解送還要花4.5小時？因為檢察官在偵訊後得撰寫聲押書。柯直到8月31日晚上10時37分才被解送到北院候審室，而當時的聲押書也才隨之曝光。原來柯除了被檢方認定涉犯《貪污治罪條例》的圖利罪，又多了一條涉犯“違背職務收賄罪”。



北檢的聲押書曝光後，震撼各界，因涉犯違背職務收賄罪是刑期10年以上的重罪，最高可處無期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。柯文哲隨後在北院地下室約3到5坪大小的候審室度過難熬的一夜，直到9月1日傍晚律師辦理律見和晚間8時召開羈押庭，才得以離開被外界形容有如“地牢”的候審室。



在羈押庭開庭前的9月1日白天，柯文哲與彭振聲的律師也沒閒著，因檢方為避免關鍵證據曝光影響案情偵辦，向北院聲請限制閱卷。律師在進入限閱庭前，須先交出手機與手錶等所有電子裝置避免錄音錄影，再換取5張A4大小的白紙，在限閱庭內看聲押卷證抄筆記，由於進度緩慢，所以限閱庭從上午9時一直到下午5時，持續了整整8個小時。

