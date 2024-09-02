指揮辦案？民進黨官網炸鍋急撤柯案圖卡

民進黨官方臉書對於民眾黨質疑北檢，提出解釋，被認為是在指揮辦案。（取自民進黨臉書） 中評社台北9月2日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤才強調，對於台灣民眾黨主席柯文哲相關司法案件，不介入辦案。但民進黨臉書官網就馬上替台北地檢署發圖卡，說明民眾黨質疑三項指控，包括：檢調超越拘票搜索範圍；柯文哲遭到疲勞夜間偵訊；聲押理由無據等。但遭到網友質疑民進黨是台北地檢署的分署。遭質疑之後，民進黨也趕緊下架圖卡，但已被網友截圖存檔。



吳思瑤今天受訪針對柯文哲相關案件提到，民進黨不介入、不操弄、不預設立場。但晚間民進黨臉書就替台北地檢署進行法治小常識補充。還說明民眾黨質疑北檢聲押理由沒有根據，民進黨官網說，真相是聲押是為了避免串供。



民進黨官網發文，馬上被民眾黨支持者放在網路上討論，民眾黨臉書官網更朝諷，謝謝“北檢發言人民主進步黨、，勇敢捍衛，為不當司法程序發聲。



晚間民進黨官網相關貼文也馬上撤文並說，有關上篇文章，提及近期重大法律案件爭議說明。文章與圖卡內容皆取自相關單位官方聲明稿，用意旨在提供法律常識見解，然經討論後，確有讓人不當聯想之疑慮，故予以刪除。



這則貼文底下1個小時，就有上千則留言。民眾黨“立委”張啟楷也留言說，“請民進黨放心，我們完全沒有不當聯想，民進黨代北檢發言完全符合社會觀感”。更有網友直呼“不演了”。