中評關注：柯文哲無保請回 只能開心一天

柯文哲未來將面對長期的司法動作，對政治生命是莫大挑戰。（中評社 資料照） 中評社台北9月3日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積圖利案，遭檢調帶走後，9月2日凌晨無保請回，跌破外界眼鏡。從政治層面來看，揮別了前陣子民眾黨支持者“小草”對柯文哲政治獻金爛賬的失望，給民眾黨打了一劑強心針，但前海基會董事長鄭文燦“三進兩出”羈押庭仍被羈押殷鑑不遠，柯文哲恐怕還得面對三大挑戰，只能開心一天。



柯文哲在這一整個月，政治生命峰迴路轉，政治獻金風暴延燒20天，小草對柯的信任感跌到谷底，後續又遭檢調當庭逮捕、聲押禁見，讓對台灣選舉研究深入的東京外語大學名譽教授小笠原欣幸評價“民眾黨大概只剩下10%左右的鐵粉，若柯文哲被羈押的時間延長，民眾黨的運作將更加艱困。”



柯文哲在被檢調帶走近70小時後，台北地方法院認定證據不足，檢調無法證明柯知悉違法情事，無保請回。柯文哲一踏出台北地檢署，守在北檢外的小草歡聲雷動，在政治層面上至少有2大影響，一是即便政治獻金的一本爛帳，讓部分小草流失，但也為現在仍在觀望柯文哲是否涉貪、無條件支持柯文哲的小草，打上一劑強心針“止血”。



二是北檢的公信力一落千丈，特別是北檢認為台北市都委會執行秘書邵琇珮可能已“畏罪潛逃”，卻沒想到鬧烏龍，台北市政府替邵琇珮喊冤，邵是依法請假赴日旅遊，且人已回台。北檢辦案方式淪為笑柄，未來即便對柯文哲有進一步司法動作，也無法再動搖現在既存的民眾黨支持者對柯文哲的信心。

