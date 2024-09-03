袁易語中評：美大選前不會讓賴清德高調過境

政治大學國際關係研究中心兼任研究員袁易。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月3日電（記者 張嘉文）針對美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）日前進行任內首度訪華，政治大學國際關係研究中心兼任研究員袁易向中評社表示，對美方而言，希望在美國11月的總統大選前，中美關係能維持穩定，至少走到拜登政府任期結束。



袁易說，也由於中美戰略競爭的結構看起來不會改變，所以對中方而言，現階段要和拜登政府關切的重點，就會是在美國大選前，不會想看到賴清德高調過境美國。而美方看起來目前的處理方式，就會是低調處理，除了賴如執意要選這時間過境美國，夏威夷或者是偏遠的阿拉斯加都會是選項，這個議題相信中方會持續緊盯，表達立場。



袁易，美國威斯康辛大學政治學系博士，現任政大國際關係研究中心兼任研究員，研究專長是國際關係理論、中國大陸安全及外交政策、兩岸關係、軍備控制防擴散等。



袁易接受中評社訪問時對此表示，現在距離美國總統大選大約70天，距離美國新政府正式上路還有100多天，所以時間點上來說，沙利文訪華就是個畢業之旅。而中美關係從去年的舊金山峰會後，雙邊設定的目標中，具體情況發展是什麼樣，會是檢驗現階段中美關係的重要指標。

