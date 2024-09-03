北檢尚未抗告柯案　京華城案被告邵琇珮複訊　

民眾黨主席柯文哲2日晚間步出家門。（中評社） 都委會執秘邵琇珮被廉檢以被告涉貪身分約談。（照片：截自台北市政府官網） 台北地檢署。（中評社 張穎齊攝） 台北地檢署。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月2日電（記者 張穎齊）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台北地方法院2日凌晨裁定台灣民眾黨主席柯文哲犯罪嫌疑不重大無保請回。前台北市副市長彭振聲罪嫌重大遭收押，另還有共犯被告、都委會執行秘書邵琇珮原遭北院指畏罪潛逃，後來發現只是請假赴日本旅遊，今日晚間從廉政署偵訊後至北檢複訊。至於北檢稱會對柯案盡速抗告，迄今尚未提出。



北檢調查京華城容積率案392％增至840％的始末，偵訊時任台北市副市長兼都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的台北市議員應曉薇等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，沈、應遭羈押禁見。北檢8月30日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的民眾黨主席柯文哲及彭振聲，並搜索多個住居所以及柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部，並請柯、彭到廉政署偵訊，柯妻陳佩琪、彭妻謝夏蕎等2人以證人身分進廉政署、台北地檢署，證人請回。柯文哲於2日無保請回、彭振聲被羈押禁見。



北院也提及，還有共犯台北市都發局總工程司、都委會執行秘書邵琇珮則顯可疑，因畏罪而潛逃中，堪認彭振聲與本案共犯邵琇珮已有互相配合為不實陳述之動機及可能。



不過中國國民黨籍台北市長蔣萬安表示，邵琇珮請假至9月1日，今日已上班，邵稱沒畏罪潛逃，接受廉政署搜索住處、帶回偵訊，廉檢以貪污治罪條例圖利罪被告身分，晚間將她約談移送北檢複訊中。



此外，針對柯文哲被北院無保請回，北檢稱會盡速提告、最快2日下午提出，但迄今仍尚未提出。柯文哲也被發現，今晚8點從台北市金山南路二段住處獨自出門上專車，面對媒體提問要去哪？柯僅說「工作、工作」，看起來氣色正常。