彭振聲如何自救？郭正亮：咬死柯文哲換緩刑

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北9月3日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積圖利弊案，遭檢調偵訊、聲押，2日凌晨3點法院裁定無保請回。前“立委”郭正亮昨日在政論節目表示，北院的認知是認為彭振聲一手遮天，這裡面唯一會有比較大誘因咬柯文哲的衹有彭振聲，彭振聲要咬死柯文哲換得緩刑的機率頗高。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮2日在政論節目表示，應曉薇、沈慶京被押，表示他們的行賄是成立，請問行賄給誰？有抓到對象吧，顯然北院認定的就是彭振聲，所以並不是說被行賄的沒有任何人被確認，就是彭振聲。北院的認知是認為彭振聲一手遮天，只是沒用這個詞而已，然後柯文哲毫不知情，不然怎麼會無保請回？北院一定是做這樣的理解。



郭正亮強調，現在一定是處於這個認知模式，北院的法官就是認定說柯文哲又沒有對你交代，你提不出證據，如果北院是這樣認知，接下來彭振聲的罪會很重，因為他的行賄也被認定，北院、北檢都不相信，這邊就牽涉到被羈押的人如何自救。



郭正亮說，這裡面唯一會有比較大誘因咬柯文哲的衹有彭振聲，因為應曉薇、沈慶京和彭振聲的關係已經確定，這兩人救不了自己了，現在就是看誰能扯到柯文哲。



郭正亮表示，彭振聲要咬死柯文哲換得緩刑的機率頗高，這裡面有自救又有很大誘因的就是彭振聲，因為當污點證人可以立功，但這部分要舉證，很不容易。



郭正亮說，柯文哲2日出來接受採訪，他講太多話了，現在還沒有結束，你講話都是會被北檢在裡面挑毛病，比如柯文哲講了一段話，他說840%這件事他是直到今年3月、4月才知道”。



郭正亮強調，京華城這個案子是2021年就通過了，你840%到今年3月、4月才知道，北檢一定會去查，看你2024年是不是知道這個狀況。