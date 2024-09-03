檢要再抗告押柯文哲　台媒析須過3道關卡

柯文哲在2日凌晨3時44分走出台北地院。（中評社 資料照） 中評社台北9月3日電／台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城弊案遭北檢聲押，法官裁定無保請回。台媒指出，檢方擬抗告，未來高院如何裁定、是否重開羈押庭收押柯文哲，依法須符合《貪污罪》涉嫌重大及有羈押原因與必要這3道關卡。這回北檢黑金專組檢察官面臨極大挫敗，想要扳回一城，還是得拿出更具體證據。



根據《中國時報》新聞透視指出，檢方聲押前台北市副市長彭振聲的理由之一，指有共攻台北市府都委會執秘邵琇珮“畏罪潛逃”，實際上邵女是依法請假出台，檢察官卻在聲押庭中說她未到案，懷疑彭會因此串證，以強化收押機率。果然法官採信檢方取巧說詞，將彭收押，但豈不是構陷邵女和彭男？未來彭據此抗告，或許有翻盤機會。



至於聲押柯文哲，檢方主張他涉犯圖利罪及違背職務收賄罪，分屬5年以上及10年以上重罪，一旦法官認為涉嫌重大，就符合《刑訴法》重罪收押第1道關卡。但北院法官認為，柯不符“犯罪嫌疑重大”要件，檢方提抗告後，必須補強證據與證詞，可證明柯涉貪嫌疑重大，讓法官相信有羈押的原因與必要性。



不過，京華城案行賄者沈慶京及涉收賄的彭振聲、台北市議員應曉薇及其助理吳順民都已收押，如何證明柯有可能與“羈押中”共犯串證，則是檢視能否押柯的第2道法律關卡。最後關卡就是，有沒有羈押必要性，若法官衡量有替代方案，仍可命具保、責付或限制住居。



相比民進黨前桃園市長鄭文燦貪污案，檢調長期跟監蒐證，還有汙點證人；京華城案卻像趕鴨子上架急著出手；雖因應曉薇有潛逃出境的跡象被迫提前收網，但貪污證據不足被法院打臉，怕是連起訴定罪都有困難。



貪贓枉法應當嚴辦，但面對政治性案件，證據力要更嚴謹，倘若再用過去先射箭再畫靶、甚至押人取供的辦案陋規，不僅無法肅貪，恐怕會傷了司法公信力。