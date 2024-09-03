旅行業批民進黨政府　以政治掐住兩岸旅遊

陳世凱。（中評社 資料照） 中評社台北9月3日電／台“交通部長”陳世凱昨上任後立即接受媒體訪問。被問到兩岸觀光議題時，陳強調，現況是台灣旅客去得多、大陸旅客來得少，呼籲陸方盡速開放旅遊人士來台，兩岸有序交流可從觀光開始，至於禁團令是否解除，現在更該關注陸客來台。旅遊公會則不滿，新部長仍以政治為目的掐住兩岸旅遊，阻擋業者生計。



根據《中時新聞網》報導，旅行公會全聯會理事長蕭博仁則批評，本來對新部長有期待，結果才剛上來，又以政治為目的掐住兩岸旅遊，他非常不以為然。蕭認為，政府說要2030觀光立國，結果光一個禁團令都解決不了，能夠達成什麼目標，他都不信。



2020年初，新冠疫情爆發後，“交通部”觀光署對大陸地區發布旅遊禁團令，至今沒有解除。但在檯面下，有許多“地下團”以化整為零方式，讓旅客分散前往，抵達後再拼湊成團旅遊。這種方式讓觀光署無力阻止，後來睜一隻眼閉一隻眼，今年台人每月都有20多萬人赴陸。



陳世凱表示，觀光業者對陸客都很關注。現階段看到的問題，是台灣到大陸旅遊的旅客約有158萬人次，大陸來台僅約22萬人次，旅客去得多、來得少，非常懸殊。而對台灣觀光真正有幫助的是，呼籲陸方盡速開放旅遊觀光人士來台，業者已經準備好了。



陳世凱說，台灣已經遞出橄欖枝很久，可惜大陸團客目前為止來台非常少。他認為，大家都說兩岸要努力有序交流，“是不是能從觀光開始呢”？談到赴陸旅遊禁團令是否解除？陳認為，對台灣觀光最有利的是多一點陸客來台旅行，關注點不要衹有在於台灣旅客過去。

