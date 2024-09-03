陳世凱任“交長”惹議　綠委何欣純勉接地氣

綠委何欣純主持交通建設會勘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月3日電（記者 方敬為）“行政院”前發言人陳世凱出任“交通部長”由於沒有交通專業背景，引發熱議。民進黨籍交通委員會“立委”何欣純今天被問到期許時表示，首先當然是希望在專業上能夠讓大家認同，這需要一些時間，繼續加油，第二就是政策要接地氣，要貼近地方需求。



“行政院”8月29日拍板陳世凱接任“交通部長”。對此，交通業界評價兩極，有人認為，交通業務複雜且廣泛，陳相關經歷不足，擔心無法勝任。另也有人認為，只要有處理政策的統合能力，並善與不同立場團體溝通，都樂觀其成。陳世凱與賴清德同為民進黨內“新潮流”系，曾任三屆台中市議員，公部門歷練較為薄弱，政壇普遍解讀，任命陳接任“交長”，主要是因為其屬於賴系人馬。



陳世凱2日南下台中火車站視察月台安全措施，為上任後第一個到地方會勘的公務行程。長期在“立法院”交通委員會的何欣純3日主持會勘行程，被媒體問到對陳世凱的期許，她表示，希望陳的專業能夠盡快讓大家認同，第二個則希望能夠多到第一線基層走動，關心全台整體交通政策與措施，必須要能夠接地氣。



何欣純肯定陳世凱昨天晚上親自到台中火車站關心月台安全措施，因為幾天前應有乘客的不小心從月台掉落到軌道上，還好站務人員有發現，並且緊急處置，沒有造成傷亡，陳部長特別到基層來關心，並拍板定案要求台鐵加裝月台柵欄，展現解決問題的效率。



何欣純認為，陳世凱有透過行動表現其執行力，這是“交通部長”應該要做的，第一步做到了，但是未來還有更多需要展現能力與專業的地方，這部分大家一起加油。