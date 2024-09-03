王婉諭與公民團體　要求檢討“國民法官”制度

時代力量黨主席王婉諭。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月3日電（記者 俞敦平）台灣陪審團協會等公民團體召開記者會，批評“國民法官”制度的實施成效不彰，執行率僅達5%，每件案件的成本高達2390萬元新台幣。時代力量黨主席王婉諭也表達對“國民法官法”的支持，但強調該制度仍需更多改進，尤其在保障被害人權益及法律輔助等方面。團體呼籲政府進行檢討，避免制度流於形式，浪費公帑。



3日上午，台灣陪審團協會等團體於“立法院”召開“每件國民法官案件成本可買北市一間房，“司法院”浪費公帑，“國民法官”執行率僅5%，每件花費2390萬”記者會。時代力量黨主席王婉諭及其他公民團體代表出席。



公民團體代表們批評“國民法官”制度實施以來執行率僅5%，每件案件成本高達2390萬元，浪費公共資源。團體指出，去年預計適用300件案件，實際結案僅13件，顯示“司法院”資源分配不當。報告缺乏質性分析與深入探討，未反映制度中的挑戰和改進方向，團體呼籲“司法院”檢討政策，進一步優化制度，並強化與國際間制度的對比評估。



王婉諭表示，她個人與時代力量對“國民法官”制度的支持，但同時強調該制度在立法過程中忽視了許多專業意見，導致現行制度無法完善保障被害人和訴訟參與人的權益。王婉諭指出，時代力量在“國民法官”法審理過程中曾提出多項訴求，強調應保障被害人在審判過程中的通知權和參與權，並建議修改法律輔助與犯罪被害人保護相關規定，然而這些訴求並未被納入最終法案。



王婉諭進一步指出，“國民法官”制度在提升司法透明度和增加人民對司法的信任上有其正面作用，但不應該僅僅為了推動司法改革的政績而草率實施。王婉諭呼籲政府應持續進行修正與調整，並對“司法院”所公布的報告進行深入檢討，尤其是執行比例過低與成本不合理的問題。