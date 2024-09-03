賴競總主委任司法副院長　黃國昌嗆無法容忍

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月3日電（記者 鄭羿菲）針對賴清德提名曾任競選總部主委姚立明為大法官兼“司法院”副院長，後續將由“立法院”行使人事同意權。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌3日不客氣地表示，開什麼玩笑？賴清德將“司法院”當成個人酬庸的單位嗎？我們絕沒辦法容忍！



“總統府”8月30日公布提名首位女性“司法院長”張文貞並為大法官，及“國會”觀察文教基金會董事長姚立明為“司法院”副院長、大法官。其他5名大法官分別為政大法律系教授何賴傑、成大法律教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、“中央研究院”法律學研究所研究員廖福特、台大“國發所”所長劉靜怡。



台灣民眾黨“立法院”黨團3日上午召開“民眾黨團第十一屆第二會期優先法案”記者會，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、副總召麥玉珍、幹事長吳春城、“立委”張啟楷、黃珊珊、陳昭姿、林憶君出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，“司法院”正副院長多麼重要，不僅是“憲法”守護者，更關乎台灣的司法改革，蔡英文執政8年的司法改革，人民衹有“徹底失望”四個字。而賴清德卻提名自己的競選總部主委姚立明當“司法院”副院長？是把“司法院”拿來當成酬庸的單位？成為酬庸院嗎？開什麼玩笑？



黃國昌說，我們絕沒辦法容忍賴清德踐踏司法改革到如此地步，賴清德藉由提名姚立明為“司法院”副院長，向全體法律界散播的訊息是，“聽好了，法律人！只要聽賴清德的、做賴清德想做的，以後就有'司法院'副院長可以當”，是這樣嗎？請賴清德說清楚講明白。