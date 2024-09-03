台文旦恢復輸陸　張麗善：盼雲林趕上下一波

雲林縣長張麗善拿雲林文旦給現場民眾試吃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月3日電（記者 張嘉文）中國大陸海關總署昨宣布恢復台灣“文旦柚”輸入，但要求“須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園”，首批共有花蓮16家果園、19個包裝廠通過註冊，獲准銷陸。中國國民黨籍雲林縣長張麗善今天受訪時表示，雲林文旦農雖趕不上這一班車，但對於下次樂觀其成，希望把雲林文旦輸到大陸。



雲林縣政府和國民黨雲林“立委”張嘉郡、丁學忠、許宇甄今天早上在“立法院”康園廣場合辦“柚見幸福慶中秋”雲林文旦推廣記者會，張麗善親自偕同斗六市長林聖爵、斗六市農會總幹事張喬復、農業處長魏勝德，及多個文旦農園到場行銷。



對於大陸恢復台灣文旦柚輸入一事，張麗善在活動後受訪表示，首批文旦輸陸僅限花蓮果園，但她非常樂見大陸能將我們的文旦輸入，雲林文旦占全台8%的產量，雖趕不上這一班車，但對於下一次是樂觀其成，希望有機會幫雲林把最棒的文旦輸到大陸。



張麗善說，她樂見兩岸農產品互相交流，尤其中秋將至，文旦可以輸出到大陸，是很好的消息。縣府會跟農民聯繫，只要農民有意願，且符合相關檢驗標準及程序，會協助之後輸出大陸。



至於雲林文旦是否受到先前凱米颱風影響？張麗善說，雲林文旦經過評鑑以後，甜度還是保持在13度到17度之間，品質跟去年一致，完全不受這次凱米颱風的影響。



據雲林縣政府指出，雲林縣文旦總種植面積約242公頃，年產量約5749公噸，主要集中於斗六約191公頃、古坑約25公頃。