王鴻薇：藍白新會期合作 不受司法爭議影響

藍委王鴻薇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月3日電（記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”王鴻薇3日受訪時針對“立法院”新會期在野黨合作及台灣民眾黨捲入的司法案件做出回應。她強調，無論在人事案、重大預算及法案的推動上，藍白兩黨應該合作，避免因司法案件削弱在野黨的監督力量。針對財劃法的修正，王鴻薇批評民進黨不願放鬆“中央”集權，並指出許多民進黨地方首長也支持修法。



針對即將來臨的新會期及在野黨之間的合作前景。藍委王鴻薇表示，在人事案、重大預算以及相關法案上，藍白兩黨應當尋求更多合作，尤其在人事安排方面，包括“考試委員”、通訊傳播委員會（NCC）人員及即將進行的“司法院”大法官人事任命等，這些都應是藍白聯手監督的重點領域。此外，關於民生相關法案，例如財劃法及老人福利法，這些對人民生活影響深遠的議題，應成為兩黨合作的重要方向。



王鴻薇強調，不希望因為民眾黨最近捲入的司法案件，影響到在野黨的監督力量。如果監督力道因此減弱，將對整體社會帶來不利影響。目前藍白“立委”及黨團對此已有共識，期盼在新會期中，不論在人事案、法案，還是重大預算的推動上，雙方能夠攜手合作，共同加強對執政黨的監督。此外，針對民眾黨的情勢。王鴻薇表示，民眾黨主席柯文哲捲入的司法案件對該黨內部帶來重大挑戰，外界應該給予他們空間處理內部事務。



在提到財劃法修正的爭議時，王鴻薇指出，國民黨提出的修正案，對全台21個縣市都有增益，但民進黨卻以“恐怕造成中央財政虧空”為由反對修法。她批評，民進黨“中央”集權意圖明顯，不願修法是為了繼續掌握財政和權力。



王鴻薇進一步提到，民進黨內的地方首長，包括台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁，實際上都支持修法。陳其邁甚至曾拜託國民黨前高雄市長韓國瑜在“立法院”推動修正。她呼籲民進黨不要再抗拒修法，修法過程中的協調與修改本屬正常。民進黨是利用集權謀略來阻止修法進行。