民眾黨揚言砍司法預算　吳思瑤：勿挾怨報復

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月3日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨“立法院”黨團揚言為了對抗司法，有關於大法官人事同意權要退回，“司法院”、“法務部”預算也可能不審。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，民眾黨磨刀霍霍指向“法務部”、“司法院”等，用“立委”職權過當對司法追查，未來對“法務部”、“司法院”預算會不會狹怨報復？藍白是不是都在挾怨報復，我們不樂見這樣的狀況。她也再度強調，民進黨不操弄民粹，不政治干預，司法歸司法。



“立院”新會期重點是審查明年度“中央政府”總預算，而在野黨恐將對“司法院”預算以及大法官人事同意權下手。



吳思瑤指出，正義是什麼？正義不是民眾黨可以來斷定。司法是“國家”法治有一套SOP，台灣民眾黨主席柯文哲不是最講求SOP，應該尊重司法獨立公正，看到民眾黨記者會，民眾黨“立委”黃國昌在論述下個會期的優先法案。他拿著口號是維護司法正義，但是他們說要修的法，花了多數時間，都在評論柯文哲的京華城，黃國昌自始自終的司法正義是轉彎的。



她也說，民眾黨上下對司法很多攻擊，如同“憲法”法庭受理“國會”擴權法案，藍白就是鬥臭大法官、抹綠大法官。藍白其實在京華城弊案上，也是藍白合，因為他們沒辦法切割，從行賄者國民黨台北市議員應曉薇，到擔任國民黨中常委沈慶京，可能貪瀆的柯文哲都在鬥臭大法官。要求砍殺“司法院”預算、杯葛大法官人事同意權。



吳思瑤表示，黃國昌提出這些優先法案，磨刀霍霍指向“法務部”、“司法院”，“立委”職權過當，對司法追查。未來對於“法務部”、“司法院”預算會不會狹怨報復，藍白是不是在挾怨報復 我們不樂見這樣的狀況，民進黨不操弄民粹，不政治干預，司法歸司法。