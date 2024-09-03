張麗善北上推銷文旦　江啟臣率藍委力挺

江啟臣率眾多藍委到場相挺雲林文旦。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍雲林縣長張麗善和黨籍雲林“立委”張嘉郡、丁學忠、許宇甄今早在“立法院”康園廣場合辦雲林文旦推廣記者會，國民黨“立法院副院長”江啟臣代表雲林女婿、“立法院長”韓國瑜率眾多黨籍“立委”到場相挺，江還自掏腰包訂了100箱文旦，引來現場一片掌聲。



江啟臣說，這100箱是他個人的心意，至於院長（指韓國瑜）的心意如何，就要問他的辦公室了，此話一出也讓張麗善等人都笑了出來。



這場“柚見幸福慶中秋”雲林文旦推廣記者會，是張麗善親自偕同斗六市長林聖爵、斗六市農會總幹事張喬復、農業處長魏勝德，及多個文旦農園到場行銷。和雲林關係匪淺的韓國瑜，由於今早須前往忠烈祠出席紀念九三軍人節的秋祭大典，特別交代江啟臣代表出席，並號召多位藍委包括楊瓊瓔、謝龍介、陳菁徽、林倩綺、王鴻薇和林德福等人到場相挺。



張麗善在致詞時大力行銷雲林文旦，她表示，雲林文旦是每年秋節盛產必吃的明星果品，晶瑩剔透的果肉、口感細緻水份多，同時也是佳節團圓大餐後解油膩的最佳神隊友，讓大斗六文旦獲得魚翅文旦的稱號，等於是文旦界的LV。



張麗善也指出，雲林文旦含有豐富的營養如維生素A、B1、B2、C、膳食纖維、果膠、有機酸及礦物質等成分，新鮮的文旦買回家後，可放置1周，待果皮稍微轉黃“辭水”後，果肉及甜度會更美味提升。



江啟臣在致詞時除稱讚雲林文旦的品質外，也表示台灣農民非常厲害，但需要通路，尤其面對氣候變遷，農民靠天吃飯已經很辛苦，不要再讓農民受到其他因素的影響跟干擾，呼籲大家一起來挺雲林文旦、挺台灣農民。



江啟臣也說，“立法院”是大家的地盤，不分黨派、不分藍綠，也不分縣市，大家一起來替農民發聲行銷，而他和韓國瑜也在思考，不是衹有台北，“立法院”的中部辦公室有很大的場地，也希望用那些大草皮來辦一些市集，行銷農漁產品，讓好的台灣產品透過“立法院”這個平台行銷到全台灣、甚至全世界。