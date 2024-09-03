民眾黨團：刑事訴訟法列優先法案修法

民眾黨團總召黃國昌3日表態將《刑事訴訟法》列為優先法案修法。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月3日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲捲入京華城弊案，遭檢調搜索住家、帶回調查70個小時，過程中民眾黨數度質疑檢調辦案手法。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌3日表示，將《刑事訴訟法》列為優先法案修法，以強化偵查程序落實人權保障。若自願配合調查，隨時有自由意志離開，應是每個嫌疑人要享有的保障。



黃國昌表示，近期北檢違法濫權，讓民眾黨深刻感受到《刑事訴訟法》應落實偵查程序人權保障，是刻不容緩議題。他以柯文哲在8月30日遭檢調搜索、帶回的過程為例，打抱不平地說，柯文哲自願配合調查，請問檢察官憑什麼不讓柯受訪，還催促上車，有逮捕嗎？沒有逮捕、沒有受拘束，在法律上人身自由沒有被限制的基礎，憑什麼催促？



民眾黨團3日上午召開“民眾黨團第十一屆第二會期優先法案”記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召麥玉珍、幹事長吳春城、“立委”張啟楷、黃珊珊、陳昭姿、林憶君出席。



黃國昌認為，從柯文哲遭檢調帶走的70個小時，可以看到現行制度荒腔走板的可怕現象。這是每個台灣民眾都可能會遇到的相同狀況，過去“最高法院”相關案件不少的刑事判決，嫌疑人配合調查卻被檢調偵訊數十個小時，一般人的精神體力都難以負荷。柯文哲卻被帶走70個小時，檢調還稱是“配合調查”，那就應該在程序上告知應有的權利，如隨時有自由意志離開應是每個嫌疑人要享有的保障。