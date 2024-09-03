為郭台銘買連署書　竹聯幫堂主等8人遭起訴

幫郭台銘“買”2024大選總統連署書 ，竹聯幫堂主等8人遭起訴。（中評社 資料照) 中評社台北9月3日電／中華統一促進黨副主席、竹聯幫大老“鍾馗”李宗奎等人，被查出替鴻海集團創辦人郭台銘連署參選2024大選時，以每份新台幣300元收購連署書，總計花費150萬元，收取1000多份連署書，台北地檢署依“總統”“副總統”選舉罷免法連署行賄罪起訴李宗奎等8人。



檢調查出，去年10月間，李宗奎受北投溫泉大亨陳仲明委託，讓郭台銘連署能通過門檻，李宗奎私下從戶頭提領150萬元，交付給公司會計許淑玲、司機賴俊偉等人，以每份300元為代價，收購連署書，總計取得1000多份。



台北地檢署依“總統”“副總統”選舉罷免法連署行賄罪起訴李宗奎等8人。至於陳仲明部分，士林地院今年6月已依“對連署人交付賄賂使其為特定被連署人連署罪”判刑2年、緩刑5年，併科罰金500萬元，並支付公庫200萬元、完成10場法治教育。



73歲的李宗奎綽號鍾馗，曾就讀陸軍官校，後加入竹聯幫，創設地堂擔任堂主，曾在一清專案時被捕送綠島管訓，並配合政府政策，宣布退出幫派組織，金盆洗手後轉商從政，因與白狼張安樂自小熟識，擔任統促黨副主席，一度成為不分區“立委”的軍系代表，但未獲選，近年多次因恐嚇取財、暴力介入都更等案遭捕。



