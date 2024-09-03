評論柯案滿天飛　吳宗憲：給檢察官辦案空間

藍委吳宗憲受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月3日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，法院2日裁定無保請回，柯今天受訪時砲轟，檢方動用所有力量連夜研讀資料要編故事，司法、媒體已變成政治工具等語。曾任檢察官的中國國民黨籍“立委”吳宗憲對此表示，自己沒有看過卷證資料，沒辦法評斷怎樣對錯，但電視上許多名嘴的分析，從專業角度來看，都是亂分析，讓看過資料的檢察官、法官去分析，這才是正途。



他也強調，不管檢察官辦案順或不順，都是該尊重司法，請各政黨不要對檢察官下指導棋。



柯文哲今天上午在家門口受訪時表示，他後來發現檢廉到他家以及辦公室，搜索後帶走硬碟，負面政治就是動用全部“國家”力量，認真研究柯文哲，他猜昨天沒提抗告，就是在連夜研讀電腦資料，看能不能從裡面找出什麼東西，但他坦蕩蕩。



吳宗憲今天在“立法院”受訪時表示，自己只就程序面的部分分析，一個人有沒有犯罪，或無保請回代表什麼意思？或羈押後代表什麼意思？這他無法分析，但無保請回，就是看法官裁定內容什麼。



吳宗憲也提到，羈押目的是保全證據，並不是說有罪、無罪，所以要看法官認定羈押必要性是什麼，這是不同層面的事情，羈押與否？無保請回與否？這在法律上是不同層次。



另外，民進黨昨晚在臉書幫北檢說明“檢方超越拘票搜索範圍”等爭議，被質疑是擅自幫北檢發言，後續已緊急刪文。

