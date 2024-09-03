新會期藍白合作？民眾黨：策略面再研商

左起林憶君、陳昭姿、吳春城、黃國昌、黃珊珊、麥玉珍、張啟楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月3日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團3日公布新會期優先法案，其中財政收支劃分法與吹哨者保護法，都是藍白共同的優先法案，未來會否與藍營再度合作共推法案？民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌表示，策略上如何合縱連橫還未定，黨團幹部會進一步研商。



黃國昌強調，我們也遞出橄欖枝給藍綠兩大黨，呼籲藍儘速實質排審上個會期有共識的吹哨者保護法，而若綠營對跳票了8年的法案願意幡然醒悟，廢除“考試院”、“監察院”，那我們就一起合作吧，民進黨不要再當專門開芭樂票的芭樂黨。



民眾黨“立委”張啟楷指出，“監察院”變成廢物院，明年度還要浪費民脂民膏高達新台幣10億9000萬元，新的會期民眾黨團雙管齊下，先提“修憲”案，再廢“監察院”，且除了“監察院”基本的人事費用以及財產申報的費用，其他的“監察院”預算全砍！



此外，出身越南外籍配偶的民眾黨“立委”麥玉珍也將修訂《不在籍投票法》，推動“中華民國自由地區”通訊投票。



民眾黨團3日公布“立法院”新會期優先法案，包括《刑事訴訟法》、《妨害司法公正罪》、《棄保潛逃罪》、《公益揭弊者保護法草案》、《新聞媒體與數位平台強制議價法》、《衛星廣播電視法》、《財政收支劃分法》等諸多法案。



台灣民眾黨“立法院”黨團3日上午召開“眾黨團第十一屆第二會期優先法案”記者會，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、副總召麥玉珍、幹事長吳春城、“立委”張啟楷、黃珊珊、陳昭姿、林憶君出席。