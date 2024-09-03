民進黨為北檢發言　民眾黨諷檢方變小弟

“民眾黨團第十一屆第二會期優先法案”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月3日電（記者 鄭羿菲）民進黨昨晚在臉書發文為台北地檢署說明京華城案“檢方超越拘票搜索範圍”等爭議，遭質疑後緊急刪文。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌3日忍不住酸說，記者的問法聽起來好像北檢是主，民進黨是小弟，但事實上民進黨才是主，北檢是執行民進黨意志的小弟，當小弟沒辦法回答，只好由老大哥幫忙回答。



黃國昌說，北檢當時搜索民眾黨中央超出搜索票的範圍，儼然是違法搜索，事後竟還公然說謊，至今仍未向台灣社會說清楚，結果民進黨急著跳出來幫北檢發言，這是非常嚴肅的事情，民進黨如此與北檢“水乳交融”的關係，是賴清德送給台灣司法改革的第一份大禮？



台灣民眾黨“立法院”黨團3日上午召開“民眾黨團第十一屆第二會期優先法案”記者會，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、副總召麥玉珍、幹事長吳春城、“立委”張啟楷、黃珊珊、陳昭姿、林憶君出席。



至於北檢至今還未提抗告，黃國昌指出，從北檢抗告都拖拖拉拉印證了2件事，一是羈押柯文哲沒有強迫性，否則抗告為何拖拖拉拉？二是北檢手上根本沒有充足具體的事證，兵分48路大搜索、整整搞了70個小時，結果什麼都沒有，刑事偵查程序是可以這樣胡亂拿來踐踏人權的嗎？