鈕則勳：國民黨戰略不明　無力對抗被看衰

中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月4日電（記者 張穎齊）賴清德執政朝野對立升高，中國國民黨表現備受關注。中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社專訪表示，國民黨戰略不明，無論是對於“賴政府”的司法戰、對民眾黨主席柯文哲案的態度、對關鍵的兩岸議題，國民黨都不一致，都不敢堅定表達，或是強而有力的反制，只會讓支持者不斷看衰國民黨，保守作法，是無法因應接下來的大選。



鈕則勳表示，國民黨在對抗民進黨的戰略上不清晰，對於柯文哲的議題、兩岸敏感議題都不敢碰，這些備受期待的大咖，做事又傳統又保守，比如被拱有望競選黨主席、2028的台中市長盧秀燕，永遠只有“專心市政”的說法，這與國民黨籍新北市長侯友宜只會說“好好做事情”有何不同？遑論國民黨主席朱立倫能做好什麼有效的黨內統合。



鈕則勳，出生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，曾任中國文化大學廣告系教授兼系主任。學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等項目，過去曾出版多本公關、廣告與人際溝通專書。



鈕則勳說，現在國民黨面臨很大的政治風險，就是都沒有清晰的戰略，在柯文哲案上，朱立倫定調不要落井下石，但下面的台北市議員游淑慧、鍾小平是打柯急先鋒，黨中央也處理不好，只會被看衰。另外在兩岸議題上，黨中央更不敢有什麼立場，比如藍委翁曉玲強調中國人的議題，國民黨卻不敢碰觸、聲援，只會讓民進黨賴清德在兩岸、台灣立場上不斷強攻、得分，穩穩拿走連任政權。



鈕則勳向中評社說，賴清德操作藍白競合的矛盾，面對柯文哲若能無罪脫身有望滿血復活、吃到藍軍的選票，國民黨就算想在“立法院”繼續藍白合，但先前推出的“國會”改革法，一下就被賴清德用“憲法”法庭暫時處分擋下，藍白還能做什麼事？若國民黨還只會說什麼那就做好民生議案、福國利民等漂亮話，人民是無感的，大家要看到的是強而有力、有戲劇張力的政治攻防。

