昔審京華城案　張治祥為彭振聲遭收押抱屈

張治祥今日到新竹市忠靈祠主持秋祭典禮 。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月3日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲與前台北市副市長彭振聲遭控涉入台北京華城容積率弊案，8月31日經北檢聲押禁見，9月2日凌晨台北地院作出裁定，柯無保請回，彭則被收押禁見，北檢和彭的律師都將提出抗告。曾擔任過台北市都委會委員的新竹市秘書長張治祥接受中評社訪問表示，京華城案容積率通過那次會議她有出席，但截至目前為止她並未被檢調約談，而她對彭因此案遭收押禁見，感到非常心疼與不捨，她認為檢調單位不應該這樣折磨一個奉公守法的公務員。



張治祥曾擔任台北市地政局長4年，在2021年9月9日通過京華城容積率案的都委會第783次會議，張治祥有用“台北通”簽到並出席會議。



張治祥向中評社透露，到目前為止她還沒被檢調約談過，因為京華城案總共開過4次都委會，但她前3次會議剛好都有事請人代理並未參加，所以對京華城案的細節並不清楚，只是剛好京華城案容積率通過的最後一次會議她有出席而已，所以也有可能是因為這樣，她才沒有被檢調約談。



張治祥指出，她從2018年到2022年擔任台北市地政局長，自然會被列為都委會的必然委員，當時北市府好幾個局長也都是北市府內的固定委員，若換局長就會換人當都委會的委員。雖然她是都委會的必然委員，但只要時間允許，她都會儘可能出席會議，但就剛好京華城案前3次會議她都有事所以沒有出席會議。



張治祥認為，京華城案應該是一個很正常的案子，不曉得為什麼現在會搞成這樣？她對彭振聲遭收押禁見感到非常難過，因為她所認識的彭不是這樣的人，檢調單位不應該這樣折磨一個奉公守法的公務員，她為彭感到相當心疼與抱屈，她相信只要曾和彭共事過的北市府員工也都會這樣認為。

