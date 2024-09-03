雙十慶典主視覺出爐　正統藍白紅顏色回歸

雙十慶典主視覺公布。（照片：雙十慶典籌備委員會提供） 中評社台北9月3日電（記者 黃筱筠）今年雙十慶典因為由中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜擔任主任委員，主視覺設計恢復久違的藍白紅主色。由於雙十圖案有點像是“Ｈ”，韓國瑜大選時夾克上面的字樣，慶籌會秘書長、台“內政部次長”吳堂安今日表示，大家想像力很豐富，任何文字圖騰或是符號跟線條都會有，大家蠻有創意與想像力豐富。不過大家仔細看，就是青天白日旗跟雙十設計，大家對圖形解讀也蠻厲害的，但是沒有任何影射跟含義。



這次設計師採用匿名，吳堂安表示，這次主題就是“中華民國”生日快樂，主視覺設計需要籌備會主委韓國瑜批准，至於為何匿名？是設計師一開始就說希望匿名，尊重他們。



慶籌會今天在“立法院”召開雙十主視覺記者會，由慶籌會秘書長吳堂成、慶籌會處長虢恕仁出席。



雙十慶典籌備委員會今天公布主視覺設計圖案，圖案除了由藍色、紅色、白色為主要顏色外，還有一朵梅花。而之前蔡英文執政時“中華民國”翻譯成為“TAIWAN NATIONAL DAY”，這次也不見了。



吳堂安說，“中華民國”就ROC，無庸置疑，也不用照翻，會比較死硬，希望有期許的未來，會用副標“A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow”。



吳堂安表示，主視覺有窗花，也有以台灣元素，磚塊造型就是台灣元素。