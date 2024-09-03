綠南部縣市正副首長同台　暢談縣市轉型經驗

民進黨籍高雄市長陳其邁、民進黨籍嘉義縣長翁章梁一前一後步入會場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月3日電（記者 蔣繼平）今周刊主辦的“2024前進大南方論壇”今天下午在高雄萬豪酒店登場，綠營執政縣市正副首長與會，民進黨籍的高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁等人出席暢談南部縣市轉型經驗。不過會中也出現小插曲，陳其邁介紹翁章梁時不小心口誤“市長”後又改口“縣長”，但翁章梁不斷鼓掌並微笑點頭，並不在意。



由今周刊主辦的“2024前進大南方論壇”3日在高雄萬豪酒店8樓宴會廳登場，論壇主題聚焦南台灣高科技廊道發展及打造永續城市等議題，邀請多位產業代表分享淨零碳排、永續科技、循環經濟等創新策略，展現大南方在面對淨零挑戰時的韌性與創新能量。



論壇第一場為“南台灣聚落升級翻轉城市”，今周刊發行人梁永煌邀請南部縣市首長出席與坐談，民進黨籍高雄市長陳其邁、民進黨籍嘉義縣長翁章梁到場。台南市副市長趙卿惠、屏東縣副縣長黃國榮則代表首長出席。



會議前，陳其邁、翁章梁等人陸續到場，並在貴賓室等待10多分鐘。開場致詞後，陳其邁在座談會上第一位發言，分享高雄轉型的經驗，從轉型AI、半導體產業，再一路談到黃色小鴨風潮、演唱會經濟、智慧城市、智慧交通，原本預計8分鐘，足足講了16分鐘。



不過會中也有小插曲，陳其邁發言時向在座來賓打招呼，不過介紹坐在旁邊的翁章梁時，陳其邁可能是太緊張，突然停頓好幾下“翁...縣長...市長...縣長”，似乎有點小口誤，不過翁章梁則是雙手不斷拍掌，絲毫不介意。



台南市長黃偉哲目前在日本推廣農產，屏東縣長周春米則前往小琉球參與迎王平安祭典，因此均另外指派副首長與會本次活動。