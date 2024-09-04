高少凡：中美管控風險　賴清德入美機率渺茫

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中9月4日電（記者 方敬為）傳出賴清德擬規劃出訪入境美國，但本人否認。東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，美國白宮國家安全顧問沙利文日前訪華，基本上即代表美中雙方達成控管風險的共識，美國尤其不樂見在11月大選前節外生枝，在此前不可能同意賴清德出訪過境美國之事，所以賴對外否認有出訪規劃，為識趣的表現。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



先前有媒體報導稱，賴清德執政滿百日尚未出訪“友邦”，傳出近期有意過境美國出訪中南美洲，但由於美國總統大選陷膠著，美方不願讓賴過境本土。不過，賴清德後續親自在媒體專訪中否認相關說法，強調無出訪規劃。



高少凡表示，鮮少有在大位者特別在媒體專訪中強調“無出訪規劃”，這反而會加深外界的印象，也就是所謂的美國“疑賴論”或非空穴來風，否則賴清德何須如此大費周章解釋？



高少凡認為，賴清德試圖讓自己下台階，但卻有欲蓋彌彰之感，他研判，美國確實不樂見賴在年底大選前出訪過境美國，無論是美國本土或是夏威夷皆然，因為此舉必然增添不確定性，這對當前需要穩定外部情勢的拜登政府而言，絕非好事，因此美國出手約束的可能性很高。

