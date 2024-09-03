高雄國賓容積率破千遭質疑　陳其邁允嚴審

民進黨籍高雄市長陳其邁3日出席活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月3日電（記者 蔣繼平）台北市京華城容積率圖利案一路延燒至南台灣，高雄國賓大飯店遭點名改建後容積率高達1142%，因而被重新審視。民進黨籍高雄市長陳其邁3日回應，未來除依相關都市計劃，較高大樓還須經過都市設計審議委員會、交通衝擊等專業機構審查，他強調此案也會嚴加審查。



已歇業的國賓大飯店位於高雄市前金區民生二路與河東路口、鄰近愛河畔，經台北市結構技師公會認定為危險老舊建築，由大陸工程及厚生公司依《都市危險及老舊建築物加速重建條例》申請重建，規劃興建58層（231公尺）及52層（209.4公尺）超高住商大樓，以住宅、餐飲複合使用為主，完工後為高雄第三高樓。



根據高雄市府說明，原國賓土地使用分區為商五，自1993年即訂定法定容積率為840%，再加上危老重建容積獎勵36%，實設容積才來到1142.4%。



中國國民黨高雄市議員邱于軒連續3天追打此案，她說，高雄國賓被列為土壤液化潛勢區，超高容積率恐有公共安全危險，目前規劃超過50層高樓也嚴重影響周邊住戶生活品質，市府卻都放任不管，若真的出現問題後果恐不堪設想。



對此，陳其邁3日受訪時表示，除了依照相關都市計劃對於容積或是建蔽率的審查外，像樓層比較高的大樓，還需經過都市設計審議委員會、交通衝擊評估以及環境影響評估等專業機構進行審查，就這個個案會嚴加審查。



媒體追問未來若遇到類似狀況如何因應？陳其邁表示，這個是由都市計劃整體通盤檢討，來試算在哪一個區域、哪一些條件之下，容積應該要多少。政府也有相關機制，包括像都更、危老、綠建築等事項，有不同的評定標準。



陳其邁表示，就整體的來看，對於容積率應該多少來做通盤檢討，其實不是衹有容積的一項考量，建蔽率也是一項考量的因素，再加上其他像交評、環評、都市設計審議等，要經過這些審查程序才能取得建照。