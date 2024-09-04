鈕則勳：柯若脫身 有望成為抗綠第一先鋒

中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社專訪分析。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月3日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案遭台北地檢署聲押，台北地方法院2日晨裁定無保請回。中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社專訪分析，柯文哲若能無罪、全身而退，有望滿血復活，甚至可望成為抗綠第一先鋒、主帥地位，固然有流失一些票到綠營，但又能激發一些回流、吸引中間選民同情。



鈕則勳表示，柯文哲無保請回，跌破眾人眼鏡，倘若屢屢過關、無罪，可望滿血復活，但真的要完全復活及絕地大反攻滿血，是要有條件，仍有盲點存在，那就是民眾黨還要調整黨內步驟與結構問題。比如在柯文哲被帶走後，民眾黨成立的緊急應變小組，只會發一些聲明，批一下名嘴側翼、檢方，但對於柯文哲的爭議衹有一句“相信清白”，力道都不符合危機情勢。檢方為挽回聲譽，力道一定會更強更猛，提出的證據將會與犯罪情節更緊密，且還有北士科、政治獻金假帳案等案，也磨刀霍霍，民眾黨柯文哲將面臨更多接二連三的挑戰，能否完全過關還有懸念。



鈕則勳，出生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，曾任中國文化大學廣告系教授兼系主任。學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等。



鈕則勳說，首先民眾黨內尚有內鬥問題，柯文哲的前幕僚們，都在媒體上將柯往死裡打，凸顯柯文哲的治理、人和問題，民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、台中市政府顧問蔡壁如鬥來鬥去，讓情勢雪上加霜，要完全滿血復活，還有懸念。柯文哲如今請假3個月，黨內群龍無首情況下，沒人敢碰代理黨主席、是否集體領導的議題，若讓柯一方面應付司法、一方面處理黨務，將會分神、首尾無法兼顧，難以應對司法的猛攻。

