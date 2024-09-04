中評關注：盧秀燕預告2025豐收　有兩大效益

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 資料照） 中評社台中9月4日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕3日主持市政會議，特別預告明（2025）年為台中市“豐收年”，並列舉多項重大建設將在該年度動工或完工，是台中發展關鍵的一年。盧秀燕被視為角逐2028大選熱門的人選，其市長任期在2026年屆滿，把重大建設安排於2025年亮相，一來有助於盧卸任前展現政績，替接棒者加分；二來則藉此延續影響力，蓄積往後能量。



盧秀燕3日透過市政會議對外宣布，明年度市政總預算編列額數將達新台幣1908.1億元，比今年增加135.89億元，強調台中市為全台人口第二大城，有龐大的發展需求，並預告2025年是台中的建設豐收年，將有多項建設落成以及開工，未來市民朋友在台中市生活可望更加便利。



盧秀燕指出，包括全台首座結合美術館與圖書館的“台中綠美圖”要落成、中部地區第一個大型的國際展覽館“台中國際會展中心”，屆時第一、二期新建工程都將完竣，將是全台最大的會展中心；另外包括太平“國民運動中心”、北屯“國民運動中心”、烏日全民運動館也都將再2025年啟用。



盧秀燕說，在交通建設上，台中捷運藍線也要在2025年開工，市府編列了新台幣88.63億元，積極的籌備捷運工程局成立，並且做好相關計劃，明年捷運藍線開工，台中的軌道建設將邁向另一個里程碑。



台中市政府將重大建設集中於2025年陸續落成啟用，或者開工動土，對盧秀燕延續政治聲量有益，盧的市長任期將在2026年屆滿卸任，2025年則開始進入市長選舉布局關鍵階段，盧秀燕的政績在選舉年前一年陸續展現出來，對接棒者競選相對有利。



盧秀燕被視為角逐2028大選熱門的人選，要取得大選門票，2026年市長選舉能否交棒成功，將是一大關鍵，盧秀燕將重大建設安排在卸任前一年開花結果，增加延續藍營政權的機率。加上在其任內開工的重大建設持續推進，即使盧秀燕於2026年屆滿卸任，未來仍然有曝光、維持聲量的媒介，無論盧是否有意角逐2028大選，都是蓄積能量的方式。