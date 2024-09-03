游淑慧狠打柯　陳智菡批裝無辜雙面人

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（截自“中午來開匯”YouTube直播畫面) 中評社台北9月3日電／台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡今批評，中國國民黨籍北市議員游淑慧真的雙面人，在專案小組裡面，把消息放出去，操作輿論風向，之前說查到金流、放寬容積率20%的章是柯文哲蓋的，根本沒有這件事，游淑慧不用裝無辜，很多錯誤訊息就是從游淑慧放送的。



游淑慧是前台北市長郝龍斌子弟兵，近日追柯案不遺餘力。



陳智菡今接受CNEWS匯流新聞網網路節目《中午來開匯》專訪，她痛批，國民黨游淑慧和民進黨簡舒培兩個人搶著當柯黑，游淑慧真的是一個雙面人，在專案小組裡面，透過放話方式把消息放出去，操作輿論的風向，例如，有一次游淑慧放新聞，說專案小組查到不明金流，請問專案小組怎麼查到不明金流？你不是檢調耶，當時有這樣的風向，游淑慧馬上推給媒體誤解，她沒有說過，根本沒有查到金流，叫媒體幫她扛。



陳智菡也質疑，游淑慧說放寬容積率20%的章是柯文哲蓋的，從頭到尾沒這件事，“柯文哲只蓋了一個章，就是去送公展”，然後就交給都發局，柯文哲的章被講成所有的章，柯文哲根本不可能直接蓋放寬容積率20%的章，因為那是都委會權責，都委會是集體共識決。



陳智菡說，柯文哲是市長，不可能蓋所有章，甲章放在彭振聲那邊，有甲乙丙章，例如“辛章”是市民服務組的人，收到陳情蓋辛章，會交辦到市長室，市長收到陳情後，有疑義就交辦都發局，去做進一步研議。



陳智菡說，游淑慧是雙面人、故意倒果為因、竹篙湊菜刀，游淑慧也不用裝無辜，很多錯誤訊息就是從游淑慧放送的，游淑慧說柯文哲蓋所有章，最後拍板定案容積率20%，這是錯的，因為權責在都委會、不在市長，市長根本沒有權限去蓋章，經過都委會決定要給20%容積；本來說柯文哲有收錢，現在柯文哲無保請回後大改口，大家大翻車，從柯文哲收賄變成無能、什麼都不知道。