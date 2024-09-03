小草北檢援柯後墜樓身亡　民眾黨：曾遭霸凌

黃國昌、周榆修與民眾黨小草們在北檢外，靜坐抗議。（中評社 資料照） 中評社台北9月3日電／新北市永和區永和路某商業大樓2日晚間傳出一名黃姓男子墜樓死亡。外傳死者為民眾黨支持者，1日當天曾到北檢前聲援台灣民眾黨主席柯文哲，當時在現場與網紅“四叉貓”劉宇發生肢體衝突。對此，民眾黨證實，該名死者為黃姓黨員，曾經挺身參與聲援柯文哲活動，甚至遭受言語霸凌、遭網路公審，民眾黨絕不姑息。



民眾黨發言人戴于文稍早透過文字表示，有關黃姓黨員墜樓身亡一事，民眾黨感到哀痛與遺憾，後續將協助家屬完成後續事宜。



針對外傳有小草輕生，民眾黨發言人吳怡萱說，今天早上看到新聞才知道這件事情，積極透過各方管道瞭解，“他就是當天有出席活動的小草，這位小草長時間有出席我們辦的活動或相關課程也好，都有參與”。非常遺憾看到這樣事情，但到底是因為什麼原因輕生，可能還要進一步瞭解。



民眾黨表示，黃姓黨員積極參與本黨事務，對社會議題表達深切的關懷，柯文哲受司法不公對待之時，亦挺身參加北檢前的聲援活動。如今聽聞憾事，台灣民眾黨表達哀痛，並會協助家屬完成後續事宜。



民眾黨指出，該黨員在參與公民行動時，遭受言語霸凌，畫面甚至被放上網遭到公審，民眾黨予以嚴厲譴責。對於網路霸凌，民眾黨絕不姑息。同時，呼籲支持者，改革的路很漫長，缺一不可，請大家照顧好自己，一起為更好的台灣，並肩努力。