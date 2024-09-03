台南市長選舉民調：民進黨陳亭妃46%領先

2026台南市長選舉，綠委陳亭妃、林俊憲、王定宇和藍委謝龍介對決的支持度（照片：TVBS民調中心提供） 中評社台北9月3日電／TVBS民調中心3日發佈最新《2026台南市長可能人選民調》顯示，若中國國民黨由“立委”謝龍介代表參選，則民進黨可能的參選人支持度分別為，民進黨“立委”陳亭妃46%、林俊憲38%、王定宇35%。



陳亭妃原為民進黨“正國會”派系，但月前已被除名，積極爭取黨提名參選台南市長；林俊憲為賴清德子弟兵；王定宇為湧言會召集人。



民調表示，若民進黨推派陳亭妃參選台南市長，與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度為46%，謝龍介則獲得35%市民支持，雙方差距一成以上，另外19%未決定。



進一步交叉分析顯示，20－29歲年輕市民對陳亭妃支持度最高，達54%，謝龍介28%，雙方差距超過兩成五；而40－49歲及60歲以上市民，有四成以上表示支持陳亭妃，三成多支持謝龍介，差距在一成以上；50－59歲市民有46%支持陳亭妃，也有41%支持謝龍介；30－39歲民眾則是44%支持謝龍介，略高於42%支持陳亭妃，意見較為分歧。



政黨傾向方面，民進黨認同者有81%表示支持陳亭妃；國民黨認同者有79%支持謝龍介；民眾黨認同者55%支持謝龍介，高於28%支持陳亭妃；中立選民則34%支持陳亭妃，高於謝龍介的29%，另外37%尚未決定支持對象。



若由林俊憲代表民進黨參選，與國民黨的謝龍介對決，謝龍介支持度為38%，林俊憲為37%，雙方支持度相當，另外25%未決定。



如果是由王定宇代表參選，台南市民對國民黨謝龍介的支持度為40%，略高於王定宇的35%，差距5個百分點，另外25%未決定。