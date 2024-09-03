擱置代理主席推選　民眾黨：不會就此換老闆

民眾黨中評會主委李偉華受訪。（中評社 資料照） 中評社台北9月3日電／台灣民眾黨主席柯文哲上周請假3個月，民眾黨暫緩代理主席改選議題。民眾黨中評會主委李偉華今日受訪時表示，柯文哲目前請假當中，沒有代理主席的問題。



台媒報導，李偉華受訪時指出，柯文哲目前還在請假當中，因此沒有代理主席的問題，“老闆請假也不會就此換老闆”，請假是很正常的現象，不是什麼太大的問題，暫時沒有討論推選代理主席的規畫。



民眾暫擱代理主席推選考量有二，首先根據黨章，主席請辭或因故無法執行職權，由中央委員互推一人代理，但請假是否等同因故無法執行職權，黨內看法不一，須由中評會解釋。其次，柯文哲面臨司法戰之際推出代理主席，恐遭解讀與柯切割引發支持者反彈，反影響對外團結氛圍，演成茶壺內風暴。



此外，黨內也考量，民眾黨“立委”黃國昌漸居二把手地位，也有不少幕僚擔心，在柯文哲及黃珊珊相繼請假、停權後，前“立委”蔡壁如又非中央委員，依規定無法成為代理主席人選。黃國昌等於是黨內僅存有實力的政治明星，若太快接掌黨務，會否提早折損？另黃雖有戰神封號，但藍綠仇恨值不小，人和是大問題。黨內已有人揚言一旦黃代理主席就辭職，即便他想真正攻頂接主席，恐仍有一番辯論。