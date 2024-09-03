館長警告別再押柯文哲！下次撂百倍人到場

“館長”陳之漢。（照片：館長惡名昭彰YouTube） 中評社台北9月3日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積圖利案，遭檢方聲押，台北地方法院2日凌晨裁定無保請回。網紅“館長”陳之漢2日晚上在網路直播表示，在判決結果還沒出爐前都覺得“押定了”，自己到場是抱著陪兄弟走到最後的心情去等待結果，自己始終相信柯文哲是不會貪污的人，更稱強調自己不是威脅，但若再押柯文哲的話，將會號召比這次多10倍、百倍的人到場，“下次絕對號召，我不是在開玩笑！”



“館長”陳之漢說，始終認為柯文哲不是會貪污的人，而是零情商的笨蛋，卻被媒體、側翼、名嘴與前幕僚鋪天蓋地的攻擊，所有人都指責他，但自己知道柯絕對不是這樣的人，很難相信他會去拿錢，“難道我這40幾年白混了嗎？”



“館長”陳之漢表示，有別於藍綠政治人物讓人感覺溫暖、會做人，柯文哲就很不會做人，這樣要怎麼跟別人要好處？真的無法想像，而這幾天到北檢外都在安慰民眾黨黨公職，又熱又悶，士氣又很低落，很像一堆人在等出公祭的臉，自己也是抱著當兄弟，至少陪柯文哲走最後一哩路，一起等待結果。



“館長”陳之漢說，凌晨也提醒黨公職若柯文哲被羈押，一定要制止現場的支持群眾，不要再被政論節目攻擊說是壞人、流氓，是用這種心情到現場的。



“館長”陳之漢表示，自己不是威脅，但若再押柯文哲的話，將會號召比這次多10倍、百倍的人到場，強調下次絕對號召，“我不是在開玩笑，因為這叫做逼人太甚！”