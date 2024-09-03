稀有灰白毛獼猴　現蹤阿里山到塔塔加路段

罕見的灰白毛台灣獼猴，現蹤新中橫公路。（漫步在雲端的阿里山粉專） 中評社嘉義9月3日電／時常分享台灣各地自然風光的粉專“漫步在雲端的阿里山”，日前在新中橫公路，從阿里山到塔塔加的路段，巧遇一隻超獨特的“灰白毛”台灣獼猴，讓人感到新奇。對此，動物學者解釋，猴子毛髮白化是基因突變所造成的。



臉書版主黃源明表示，野生動物在新中橫公路出現已是日常，開車之餘，如果眼神夠專注，經常有機會巧遇如台灣獼猴、黑長尾雉、山羌、黃喉貂等野生動物，近年來甚至連台灣水鹿、長鬃山羊的遇見機率也增加了。這是他最近一次新中橫公路上發現的灰白體色獼猴，也許牠自知異於常猴，所以格外敏感。



版主說，就在他按平常速度路過時，眼睛餘光一閃而過，草叢間怎麼出現白色獼猴，趕緊停靠路邊趕快拿出相機，再迴轉後慢慢回到原處。或許獼猴已經知道有人靠近，所以他不動聲色，安靜地在車上等，沒多久，灰白猴和牠的同伴們再次出現，慢慢的從道路穿越。這時見機不可失，拿起相機按下快門，很快的瞬間，獼猴就消失在草叢間了。



“或許有其他朋友也在新中橫公路巧遇這隻灰白猴，關於獼猴身上的灰白體色，應該交由專家研究解釋”。版主再次提醒大家，雙線的新中橫公路，路面寬敞，阿里山往南投的路段車輛不多，行駛中務必要注意突然竄出的野生動物，以免發生路殺事件。