小琉球迎王“逡港腳”　50艘漁船環島遶境

小琉球迎王打頭陣，早上在施放十二色炮後，漁船群是浩浩蕩蕩魚貫出港，接著遶島一周。(屏東縣政府提供) 中評社屏東9月3日電／屏東今年3鄉鎮迎王祭典，由小琉球率先開跑。今天一早約50艘漁船從小琉球港口出發進行“逡港腳”儀式，下午中澳沙灘“請水”，沙灘萬頭鑽動，正式宣告祭典開跑。小琉球的“迎王平安祭典”，共有50艘漁船浩大登場，是迎王史上規模最大的一次“逡港腳”。



小琉球位於屏東縣東港、高屏溪出海口西南方海面約15公里處，為珊瑚礁石灰岩島嶼，面積6.802平方公里，設籍人口約1萬2千人，當地居民以捕魚為生，近年成為海島度假勝地，有許有民宿，觀光業興盛。民眾要赴小琉球須在屏東東港搭船。



民進黨籍屏東縣長周春米3日在臉書發文，“琉球迎王熱鬧登場，限定逡港腳，環島祈福”！她指出，“逡港腳”是小琉球特有的迎王儀式，今天請水前的早晨，載著三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音佛祖等神轎近50艘大小漁船，分別從白沙港或大福漁港出發，環島一周逡港腳，場面非常壯觀。



東港、琉球及南州3鄉鎮每3年舉辦一次的屏東“迎王平安祭典”，迎請代天巡狩千歲爺到人間境界巡視，賜福袪災。今年由小琉球迎王打頭陣在今天登場，下午3點開始進行“請水”儀式，早上則是小琉球獨有的“漁船逡港腳”儀式。



小琉球以漁業立島，現為重要遠洋漁業基地，許多鄉親都在外海打拼。但每逢迎王，就是一定要返鄉參加，除了搭飛機，有的漁民更是直接將漁船開回台灣，就為響應這大型地方盛事。



今天清晨約7點半，信仰中心三隆宮執事人員和大總理及地方仕紳等人，齊聚白沙港祭祀，待吉時到及神轎登船後，即點燃十二彩炮，直衝天際的場面壯觀，隨後多達50艘漁船出港，航行遶島一週，在王駕來臨前，淨化週邊海域及全島港口盼合境平安。



約在中午左右，50艘漁船逐漸回到母港，所有漁船順利回港，帶有滿儎盈歸之意，隨後眾人將神轎請下船，並陸續扛至中澳沙灘坐鎮，就待下午的“請水儀式”登場。