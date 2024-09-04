蕭旭岑語中評：藍白合作才能抗衡“台獨”化

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月4日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率圖利案遭檢方聲請羈押，台北地方法院2日凌晨裁定無保請回，相關效應持續發酵中。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑接受中評社訪問時表示，賴清德和民進黨的如意算盤是要把柯文哲打掛，藉此拆解民眾黨，也希望透過這些方式，重新奪回“國會”多數的優勢。



蕭旭岑說，他預判賴清德主政下的民進黨，如果拿回“國會”多數的掌控權，最可能做的就是凍結兩岸人民關係條例，因為衹有這樣做，讓兩岸交流沒有法源依據，賴才能開始清洗如馬英九基金會這種支持兩岸交流的相關團體或人士。



蕭旭岑強調，因此他在柯文哲事件中一再呼籲藍營不要落井下石去跟著追打柯，是從大局思考，衹有藍白在“國會”繼續合作維持多數，才能抗衡賴清德“台獨”化的進程，這是一個重要關鍵時刻。



柯文哲捲入京華城容積率弊案，3天內遭檢方大動作搜索、約談、逮捕、聲押禁見，但法院卻裁定無保請回，偵辦的台北地檢署將提出抗告，柯接下來幾天仍將面臨被羈押的可能性。



對於柯文哲事件引發的政治效應，蕭旭岑接受中評社訪問時表示，賴清德和民進黨的策略很簡單，行政權已在他們手上，但沒有“國會”多數仍有許多阻礙，因此希望透過兩個方法來奪回多數的掌控，一是所謂提起罷免藍委風潮，但這需等到明年，而且還要罷免3到4個以上的藍委才能扭轉，罷免也不一定會成功，所以機會甚小。

