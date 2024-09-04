威京集團陶朱隱園完工6年僅賣出1戶話題多

陶朱隱園。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月4日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲身陷台北京華城容積率圖利案，並承認2024大選後曾赴京華城所屬威京集團主席沈慶京的陶朱隱園豪宅中唱歌一次，使得位於台北市信義區的陶朱隱園掀起熱議。為何這棟每戶叫價新台幣18億元的超級豪宅建物自2018年竣工迄今6年，僅售出一戶，且是威京集團關係企業購入？一直是政商界之謎。



民進黨籍台北市松山、信義區議員許淑華接受中評社訪問表示，陶朱隱園現在像是沈慶京的個人招待所，雖說沈很想賣，但價格太高，據她所知，看的人多，但這新建築的風貌不見得為市場所接受。每層可直接開進一部車，隱密性高，大家對這樣的設計還滿期待。可是這建物蓋起來，有人發現有風水等問題，還有造價太高，因此就乏人問津。大家不會想要花大手筆特地去買這棟房子，就連貸款也無法交易。政府推出相關打房政策後，讓這些想購買豪宅的人也卻步了，乏人問津是陶朱隱園的市場機制問題。



沈慶京為何大手筆蓋了一座這樣賣不出去的豪宅？有何想法用途？一個公司可以押那麼多資金嗎？許淑華說，這她就不清楚，這要問沈慶京。



房市專家馨傳不動產智庫執行長何世昌則表示，關於為何陶朱隱園只賣出1戶，有錢人不埋單，他認為有五個原因，包括風水疑慮、樓層高度、居室無柱、定價策略、賣點不足。其中一、風水疑慮：有錢人相當迷信，認為陶朱隱園風水不佳，即便風水師說可改，但富豪的首選還是沒有風水疑慮的。



二、樓層高度：“陶朱隱園”樓層只有21樓，在信義計劃區完全沒有高度優勢，景觀視野是個弱點。台北其他豪宅，“元利信義聯勤”能俯看大安森林公園、“華固天鑄”傲視整個天母，“西華富邦”把基隆河與松山機場盡收眼裡。反觀“陶朱隱園”被高樓大廈包圍，旁邊又插了一支更高的富邦A25，使得“陶朱隱園”的超大陽台優勢變劣勢，住戶在陽台活動會被看光光。

