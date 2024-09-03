北檢補強證據　對柯文哲無保請回提抗告

台北地檢署。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月3日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案遭台北地檢署聲押，台北地方法院2日凌晨裁定無保請回。北檢3日表示，檢察官針對原裁定的不利認定已補強證據、提出抗告，請求轉呈高等法院撤銷原裁定。



台北地院2日清晨以犯罪嫌不重大為由，讓柯文哲無保請回，台北地檢署花了2天時間整理抗告理由，3日傍晚5點正式向北院提出抗告，北院稍晚將把抗告書與卷證一並送交高院。



台北地檢署指出，檢察官不服台北地方法院113年度聲羈字第435號柯姓被告的駁回聲請羈押裁定，已擬具相關事由，針對原裁定的不利認定，也已補強證據。已依法於今天下午5時，向台北地方法院遞交抗告書，請求轉呈台灣高等法院撤銷原裁定。



台灣高等法院最快今晚或明天將會作出做新裁定，裁定結果有兩種，一是駁回抗告，柯文哲確定無保開釋，其二是撤銷北院原本無保請回的裁定，將全案發回更裁，屆時北院將傳喚柯文哲重開羈押庭。



另外，2日遭北院依貪污治罪條例受賄、圖利等罪嫌裁定的前台北市副市長彭振聲羈押禁見，彭的律師團隊何勖愷律師今日下午4點50分前向北院遞狀提交抗告書。



何勖愷表示，抗告理由詳述無羈押原因及無羈押的必要性，而從彭振聲的經歷可知他是工程相關專業，這與都市計劃應該有相當的差距。

