詹江村：北檢淪綠打手　證據不足硬要入罪柯

中國國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月4日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北京華城容積率案，8月31日經台北地檢署聲押禁見，9月2日凌晨台北地院裁定無保請回，檢方3日已提抗告。在8月30日曾精準推斷柯不會被收押的中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，北檢沒有明確證據就押人，已淪為民進黨打手，先射箭再畫靶，證據不足卻硬要入罪柯、彭，實在讓人看不下去。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村指出，柯文哲在京華城案最後有沒有辦法全身而退？沒有人有辦法去預測，但從北檢偵辦、搜索到聲押柯文哲和彭振聲的過程，不斷透過特定媒體放消息的痕跡實在太明顯。民進黨甚至還發圖卡來酸柯，比北檢的聲明還要鉅細靡遺，被嘲諷是北檢發言人，由此便可看出，民進黨已把手伸進北檢，硬要將柯入罪。這如果不是政治操作，那什麼才叫政治操作？



他說，現在就連柯妻陳佩琪用ATM存新台幣170萬元的現金都被洩漏出來，這很明顯就是北檢對外放的消息，若北檢能證明金流是來自已遭收押禁見的威京集團主席沈慶京或台北市議員應曉薇也就罷了，那就等於是一槍斃命，柯文哲也只能認了。



詹江村強調，但現在根本沒有金流與對價關係，頂多就是財產來源不明，陳佩琪也已解釋這是亡父所留下來的“手尾錢”，而北檢卻還要刻意洩漏這些細節給特定媒體，這根本就是欲加之罪，非要入罪於柯文哲不可，北檢的作法實在太粗暴難看，鐵了心就是非想押柯不可。



詹江村認為，每個人存錢的習慣不同，陳佩琪喜歡去ATM存錢而不去銀行存錢又怎麼了嗎？就像有人喜歡喝星巴克咖啡，就算再遠也會去買，但有人卻喜歡喝便利商店較便宜的咖啡，這樣也不行嗎？這就是最典型的先射箭再畫靶。所以當他看到北檢想利用社會輿論來押人的作法後，當下就判斷柯文哲絕對不會因此就被收押，因為北檢目前根本拿不出一槍斃命的證據。