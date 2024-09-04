詹江村：綠酬庸到這麼誇張　台灣還有未來？

中國國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月4日電（記者 盧誠輝）賴清德提名曾任大選競選總部主委姚立明為大法官兼“司法院副院長”，引發爭議。中國國民黨桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，現在只要有民進黨黨證就能被酬庸，公營事業就算了，連司法單位都不放過，賴提名姚立明就是明顯的政治酬庸。台灣在民進黨執政下，已經酬庸到非常誇張的地步，這算哪門子的民主？



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村指出，孟加拉為什麼會成為全世界最貧窮的國家？為什麼孟加拉總統會跑去印度尋求庇護？是因為孟加拉就是公務員酬庸的典型代表。如果一個國家的公務人員全部都是酬庸，而不是靠專業，那還有什麼希望？而台灣現在也早已變成這樣。



他說，酬庸在台灣早已是常態，現在台灣的官員，有哪一個是專業？哪一個不是酬庸？外傳將接任圓山飯店董事長的葉菊蘭已高齡75歲，連經營民宿的經驗都沒有。“國防部長”顧立雄也沒有“國防”經驗，再來從桃機、華航、華膳、桃勤、台車、台糖，幾乎所有的公營事業，哪一個不是酬庸？哪一個是專業？這是真的民主嗎？



詹江村強調，現在最誇張的是連司法獨立單位都能夠酬庸，就代表民進黨想把司法整個掌控在手上。姚立明的專業在哪裡？如果姚是一輩子都在司法上鑽研且德高望重，他相信沒有人會講話，但姚是這樣的人嗎？其實不只姚，很多大法官也都是靠酬庸來的。



他嘲諷，沒權沒勢的老百姓讀書讀得要死，花一輩子在專業上鑽研，但卻永遠當不了主管，主管永遠都是酬庸的人在當，現在台灣的官場文化就是這樣，有夠畸形且荒謬。