台高院收到柯文哲案抗告　4日決定撤銷與否

台灣高等法院，圖為台高院後方刑事大廈。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月3日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案遭台北地檢署聲押，台北地方法院2日凌晨裁定無保請回。北檢3日表示，檢察官針對原裁定的不利認定已補強證據，傍晚5點提出抗告，請求轉呈台灣高等法院撤銷原裁定。台高院晚間7點回應，已收到抗告狀連同卷證資料，預計4日上午再編案號處理。



台北地院2日凌晨3點多以犯罪嫌疑不重大為由，讓柯文哲無保請回，北檢花了2天時間整理抗告理由，3日傍晚5點正式向北院提出抗告，針對原裁定的不利認定已補強證據，提給北院，北院也整完卷，將抗告書與卷證一並送交高院。



台高院晚間7點多表示，已收到北院的抗告卷證，會先交由值班法官閱卷，閱畢後再由合議庭一起評議決定，但閱卷通常很花時間，3日晚不會裁定。預計4日上午再編案號處理。



據了解，高院由值夜法官鍾雅蘭擔任受命法官，合議庭審判長為許泰誠，魏俊明擔任陪席法官，評議後將儘速裁定。



全案若經上級審台高院撤銷發回，北院須依分案規則，改由強處庭其餘法官重新審酌，屆時可能因見解不同，有機會改命柯文哲是重金交保、裁羈押禁見。如抗告無理由，上級審會直接駁回抗告聲請，維持原請回裁定確定。



北院強處庭共有5名法官，包括“霖股”朱家毅、“圓股”宋雲淳、“軒股”許峻彬、“果股”呂政燁，以及“淨股”陳采葳；5名法官工作重點在於，是否核發搜索票、監聽票供檢方辦理專案，又或是像柯文哲拒絕檢方偵訊時，負責處理聲請“提審”的這個程序。

