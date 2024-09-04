單厚之：綠白仇恨值增高 沒有合作空間

單厚之。（中評社 資料照） 中評社台北9月4日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲歷經70小時司法調查後，被北院無保請回。資深媒體人單厚之接受中評社訪問表示，即便檢調再抗告，柯遭到羈押可能性不大，因柯是無保請回，代表法官不接受檢方證據與觀點。他也說，歷經柯文哲司法事件後，綠白仇恨值升高，綠白要合作已沒空間。



單厚之，資深媒體工作者，跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



柯文哲案子接下來會怎麼發展，司法上可能抗告成功嗎？柯文哲政治能量會持續壯大嗎？單厚之認為，現在即便檢調抗告，柯再羈押進去可能性不大，因為柯是無保請回，代表法官不接受檢方證據與觀點。柯文哲第一階段攻防取得絕對優勢，無保請回之後，要抗告羈押起來很難，就算之後真的羈押了，前後落差這麼大，那還是會被質疑政治力介入司法，法官公正信會被質疑。且之後如果再羈押，政治效應也會變大。



他指出，這段時間小草（民眾黨支持者）流失，但是柯文哲現在變成司法迫害的英雄，之前在吵柯文哲假帳疑雲，木可公司以及太太陳佩琪看豪宅，這些火每天在燒，但在檢調動作之下，之前被查的東西與壓力斷掉。檢調連搞3天後，柯文哲無保請回，“檢調竟然幫忙柯文哲止血”，讓之前政治獻金與選舉補助款用途等壓力都減輕了。柯民調可能回升，但不多。



單厚之也說，因為北檢把事情弄這麼大，“重咸”已經拿出來，後來就沒有這麼嚴重的事情。現在柯文哲案要再燒很難，之前議員一天一點點打，都會對柯文哲有影響，但是檢調聲押法官無保請回之後，已經釋放柯文哲壓力。

