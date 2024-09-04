中評關注：為何藍軍這3人對柯P往死裡打

國民黨籍前台北市長郝龍斌。（中評社 資料照） 中評社台北9月4日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案遭台北地檢署聲押，台北地方法院2日凌晨裁定無保請回。綠營總動員毀柯，中國國民黨主席朱立倫、副主席連勝文等人則定調不落井下石。但連日以來國民黨籍台北市議員游淑慧、鍾小平卻成打柯急先鋒，國民黨籍前台北市長郝龍斌也是猛批。郝、游、鍾3人與柯的恩怨糾葛，也備受關注探究。



在國民黨全黨定調不對柯文哲落井下石，即便2014年台北市長選舉被柯擊敗的連勝文，也展現風度，與朱立倫等人同調。國民黨“立法院”黨團更因新會期，必須繼續與民眾黨團合作推法案，自然也不會蹚渾水。



但在柯文哲捲入的京華城案、2024大選政治獻金帳務、北投士林科技園區、萬大魚果市場等案上，藍議員游淑慧、鍾小平爭先恐後、窮追猛打，火力絲毫不輸民進黨。游淑慧更擔任台北市議員京華城案專案調查小組召集人，鍾小平也是成員，議會也將陸續針對其他柯市府任內案子，進行追究猛攻。



探究背後原因，游淑慧是郝龍斌的子弟兵、左右手，郝龍斌是柯文哲的前一任市長，游淑慧即為郝市長室主任。但柯文哲之所以以2014年勝選，除了猛打連勝文是權貴，更是踩著郝龍斌，痛批郝龍斌任內的大巨蛋、美河市、松菸、雙子星、三創等是“五大弊案”，在美河市案上，更稱郝龍斌“什麼都不知道，可以去死一死了”，令郝、游怒不可遏。



柯文哲上任後，發現他口中的五大弊案並非如此，遂改稱“五大案”，結果柯在這五大案上也處理得不盡如人意，其中大巨蛋的拖拉態度，更是備受批判。而在柯卸任後，迴力鏢打向自己，柯前市長也產生出京華城、北士科、台智光、萬大魚果市場、南港轉運站BOT等“五大案”。柯更在京華城案的司法調查中遭到聲押，被扣在北檢訊問了近70小時。

