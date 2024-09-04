中評關注：民進黨執政後認同成恐懼？

台灣藝人林依晨在大陸節目提到自己是成都人，綠營側翼在網路上跳腳。（取自騰訊視頻） 中評社台北9月4日電（記者 黃筱筠）台灣藝人林依晨因為一句“我是成都人”，遭到綠營側翼在網路上砲轟，甚至連林的政大老師都大費周章發文不認這個學生。還記得蔡英文在2016年大選，拿下勝選時提及“只要當‘總統’的一天，她會努力，讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉”。但隨著民進黨持續執政，這個認同只能認同自己是台灣人，只要不認同自己是台灣人，就可能被攻擊，還有藝人被問到時不想多說，只敢自嘲“我不是人”。講自己哪裡人，已經成為恐懼。



民進黨在蔡英文上台執政之後，抗中口號喊得震天響，也成為選舉時的利器，一號召就會讓支持者凝聚。但賴清德上台之後，類似情形越來越嚴重，加上近來許多台灣藝人紛紛到大陸發展，巡迴開演唱會口袋賺滿滿，包括蔡依林、五月天等，挑起 不少話題。



稱號“零負評”藝人林依晨在演唱會中，為拉近與歌迷的距離，稱自己來自成都，或是五月天提到“我們中國人”、蔡依林提到“我們中國南昌最熱情”等言論，綠營側翼就開始跳腳、攻擊。“反中”氛圍濃厚到，連藝人提到祖先來自哪裡都會被出征，這樣的氛圍讓社會陷入兩極化對立，只因持續炒作反中對民進黨的選舉有用。



林依晨過去在台灣被稱為“零負評”藝人，但提到自己是成都人之後，網路上就開始出現，“現在已經沒有這麼喜歡她”的言論，甚至連她的政大老師都挑出來批林，還說林每年祝福的教師節是虛情假意，身為老師也被“抗中”氛圍所牽動。可見民進黨執政之後，“抗中”牌確實在基層社會徹底發酵，連身份認同只要認同中國就不行。