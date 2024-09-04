柯案延燒　李文宗轉被告200萬交保電子監控

時任柯文哲2024競總財務長李文宗。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月4日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案遭台北地檢署聲押，台北地方法院2日凌晨裁定無保請回，北檢不服提抗告，台灣高等法院4日將審理駁回與否。無獨有偶，先前柯文哲競選帳務風波延燒，時任財務長李文宗3日改以被告身分二度遭北檢約談，訊後諭知李文宗200萬元新台幣交保，限制出境與出海，且必須接受電子監控。



台高院3日晚間7點多收到北檢提給北院的抗告卷證，待值班法官閱卷完畢後，再由合議庭一起評議決定，4日上午將再編案號處理。高院裁定有兩種可能：一、撤銷發回，北院須依分案規則，改由強處庭其餘法官重新審酌，屆時可能因見解不同，有機會改命柯文哲是重金交保、裁羈押禁見。二、如抗告無理由，上級審會直接駁回抗告聲請，維持原請回裁定確定。



豈料，北檢8月14日偵辦的柯競總政治獻金申報不實一案，又有新的發展。當時李文宗被以證人身分被廉、檢約談後請回。3日晚間，北檢再度指揮“調查局”展開偵查行動，以涉嫌偽造文書罪被告身分約談李文宗到案。檢察官復訊後，諭令李文宗以200萬元交保，並限制出境、出海，並施以電子監控。



北檢8月14日復訊那天，北檢展開搜索並約談時任柯競總會計師端木正、木可公司負責人李文娟、李文宗、時樂與尼奧公司負責人戴利玲、木可公司助理何璦廷、端木正助理陳韋瑄等6人到案。最後依偽造文書等罪諭令端木正、李文娟各100萬元及150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控；何璦廷50萬元交保，李文宗、陳韋瑄、戴利玲則以證人身分請回。