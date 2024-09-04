高院今審抗告　柯P赴花蓮參加傅母告別式

儘管柯文哲司法案件纏身，但4日仍抽空前往花蓮，參加傅崐萁母親的告別式。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲捲入京華城弊案，台北地檢署昨天已提出抗告，預計今天開庭。柯文哲4日一早7點多走出家門，並未回應任何問題，直接坐上車直奔松山機場，打算搭乘上午8點半的飛機前往花蓮參加中國國民黨籍“立委”傅崐萁的母親劉滿蘭告別式。



媒體在柯文哲一走出家門時蜂擁而上詢問，京華城案爆出有便簽交給前台北市副市長彭振聲？會否擔心今天北檢提抗告？怎麼看時任競總財務長李文宗轉列被告？怎麼看民眾黨支持者被網紅霸凌輕生？柯文哲僅說了2句話，一是開門前柯表達，“你們這樣會吵到鄰居”一是柯文哲坐上車後說，“安排記者會再來”。但民眾黨並未安排任何記者會，柯文哲座車離開後，留下滿頭問號的媒體記者。



傅崐萁母親劉滿蘭告別式在4日於花蓮舉行，台灣不少政壇要角，及政府單位代表都會前往致意，而柯文哲、國民黨主席朱立倫、國民黨前主席連戰、吳伯雄、洪秀柱、前“立法院長”王金平、親民黨主席宋楚瑜、海基會代理董事長、金仁寶集團總裁許勝雄等人，都名列治喪榮譽主委。



柯文哲上個月曾赴花蓮拈香致意，儘管現在柯文哲司法案件纏身，每天得應付檢方、綠媒鋪天蓋地的轟炸，柯4日一早仍前往松山機場，與藍委一起搭機前往花蓮出席告別式，並預計搭乘中午12點半的飛機，下午1點半回到台北。