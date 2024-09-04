傅崐萁母親告別式　政要陸空兩路赴花蓮

國民黨主席朱立倫在松山機場準備搭機赴花蓮，參加國民黨團總召傅崐萁母親劉滿蘭的告別式，被媒體堵訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月4日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁母親劉滿蘭7月24日逝世，今日傅家在花蓮舉行告別式，各方政要一早皆至台北松山機場搭機，包括國民黨主席朱立倫與“立法院”正副院長韓國瑜、江啟臣，另外還有台灣民眾黨主席柯文哲等。



今日上午各路政要循陸、空兩路分頭前往花蓮，朱柯韓等於台北松山機場搭乘飛機，民進黨政府各部會代表則搭台鐵新自強號，陣仗驚人。



傅崐萁已任五屆“立委”，途中也曾任兩屆花蓮縣長，政治實力與人脈不俗。此次傅崐萁母親告別式，傅安排了早上8時30分由台北松山機場飛往花蓮的班機，以及台鐵新自強號408班次由台北開往花蓮。



包括朱立倫、韓國瑜、江啟臣、柯文哲以及約40名國民黨籍“立委”都選擇搭乘飛機赴花蓮，至於民進黨政府各部會代表則大多乘坐台鐵由台北前去花蓮。



此次傅崐萁母親的治喪委員會名單，榮譽主任委員包括朱立倫、柯文哲、連戰、宋楚瑜、王金平、洪秀柱等。榮譽副主任委員包括江啟臣、國民黨秘書長黃健庭、前台北市長郝龍斌、前中廣董事長趙少康等。



主任委員則衹有韓國瑜一人。至於台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等地方首長則名列副主任委員。



眾人上午抵達花蓮參加告別式，朱立倫預計10時代表發言，隨後朱、韓、江、柯以及藍委們預計搭乘中午12時30分的飛機從花蓮回台北，部會代表則搭乘台鐵北返。