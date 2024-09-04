轉柯黑！高嘉瑜揭柯P身邊佈滿京華城關係

高嘉瑜指出，柯文哲身邊滿滿京華城的關係人，細思極恐。（照片：高嘉瑜臉書） 中評社台北9月4日電／台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲及前副市長彭振聲涉及京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，台北地院2日裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押，彭及北檢皆提抗告。民進黨前“立委”高嘉瑜3日指出，前“監委”劉德勳、中國國民黨籍前台北市長黃大洲、前都發局長黃一平、國民黨籍台北市議員應曉薇、前兵役局長朱亞虎等9人，都跟威京集團主席沈慶京密不可分。柯文哲身邊滿滿京華城的關係人，細思極恐。



高嘉瑜擔任台北市議員時，是“友柯”派，還引起綠營內部與支持者大為不滿。如今，柯文哲爆發弊案，高也加入“柯黑”行列，近期頻爆料京華城容積率爆增內幕。



高嘉瑜3日在臉書以“細思極恐的京華城駐北市府包圍網”為題發文。她說，京華城容積率變更從392%一路過關斬將，到超越101的840%。沈慶京布局之深之久，從2016年劉德勳“監委”調查報告開始，當時調查的“監委”劉德勳以及調查報告中支持京華城容積率560%的黃大洲、吳順民，事後都跟京華城沈慶京密不可分，更令人細思極恐的是柯文哲身邊滿滿京華城的關係人，球證、旁證、裁判都京華城自己人，最後連柯文哲都自投羅網，到沈慶京的陶朱隱園唱歌飲宴接受慰勞。



高嘉瑜指出，前“監委”劉德勳事後擔任沈春池基金會董事，此基金會由京華城所屬的威京集團主席沈慶京創立！“監委”調查報告中支持560%容積率的黃大洲、吳順民，前市長黃大洲到京華城當董事！吳順民是都發局前副總工程司，據媒體報導也是威京集團子公司兆欣公司的顧問並每月領薪，還是應曉薇顧問。



高嘉瑜說，北院指出，副市長彭振聲時任都委會會議主席及京華城案專案管理人，卻於都委會多次會議上，不僅預設立場或違反議事規則，或無視委員的反對意見，或指定支持補償京華城的委員及較無經驗的委員擔任專案小組的召集人。北院認為，彭振聲為本案的上層及關鍵角色！



高嘉瑜另指，核發京華城840%容積率的都發局長黃一平，在2021年1月時還是中華工程沈慶京的特助。京華城案北市都委會執秘邵琇珮曾任北市府都市發展局總工程司，是北市府重要的都市規畫主力人員。她不僅與吳順民熟識並多次以總工程司職位，參與審議京華城案容積率審議，被指對獎勵方案“出力甚多”。



高嘉瑜提到，藍議員應曉薇6年為京華城案開30次協調會，涉嫌透過中華華夏希望關懷協會等，收受威京集團主席沈慶京新台幣4500萬元賄賂，協助關說、施壓市政府放寬容積率。檢廉調查發現，應曉薇雖稱吳順民是“無給職”顧問。但根據稅務資料顯示，吳順民的助理薪資是由威京集團旗下子公司支付的。



高嘉瑜表示，檢廉8月31日以證人身分約談曾在威京旗下鼎越開發擔任董事長的前台北市兵役局長朱亞虎，釐清柯文哲今年5月間以個人名義購買新台幣4300萬元濟南大樓商辦的金流和經過。據悉，朱證稱不清楚資金來源，檢方訊後請回。



高嘉瑜透露，柯文哲擔任法人代表的“台灣新故鄉智庫協會”監事葛樹人，同時也是中華工程的獨立董事，甚至還是柯文哲競選“總統”時的“國政”顧問。