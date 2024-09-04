江和樹：綠強力滅柯　藍要當心唇亡齒寒

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月4日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲捲入台北市京華城容積率弊案，日前台北地方法院裁定無保請回，檢方提出抗告，“最高法院”預計今天內將有審理結果。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹接受中評社訪問表示，檢廉對柯大動作偵辦，很難不被聯想是政治鬥爭。若民進黨要滅柯，國民黨應當心唇亡齒寒，部分藍營人士落井下石，對政黨政治是否有利，值得思考。



對於柯文哲日前被裁定無保請回，江和樹表示，這對民眾黨支持者而言無疑是一劑強心針，代表檢調大動作兵分多路搜索柯的住所、民眾黨辦公室，結果卻查不到與柯有直接關聯的證據，更別說是金流了，間接認證柯文哲的清廉，他相信民眾黨的支持者會更堅定不移，這對民眾黨後續發展有幫助。



江和樹指出，台北地檢署這幾天對柯文哲的表現，極盡惡意與政治目的性，相關操作與搜索，可說是劣跡斑斑，甚至居然有一些應該是偵查不公開的資訊，還透過管道輾轉提供給特定媒體獨家報導，企圖藉此帶風向，種種行徑，看在民眾眼裡，不只對司法失去信任，也會產生極強烈的反感，他相信，這都將反噬執政當局。



北檢抗告若出現變數，是否有代理黨主席人選安排？



江和樹表示，根據民眾黨章程內容，柯文哲目前是請假狀態，章程未規定主席請假需要推派代理人，衹有黨主席請辭或因故無法執行職權時，才由中央委員互推一人代理。目前柯文哲請假3個月，這段時間內的決策就是由中央委員會群策群力，並持續關注司法案件發展狀況滾動式調整。



對於柯文哲未來發展，江和樹認為，民進黨滅柯不成，只會讓民眾黨更為茁壯，讓柯文哲更加強大，“大難不死，必有後福”。民眾黨的支持者也將更為團結，無論如何，白營會繼續走下去。



談到國民黨部分人士趁勢猛攻柯文哲，江和樹表示，他尊重個人立場，不過他要提醒藍營，“這一次如果不站出來，下一個可能就是你！”若民進黨要滅柯，國民黨應當心唇亡齒寒。